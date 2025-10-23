Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Pisa

23/10/2025 | 23:03:48

Domani sera è già tempo di Serie A e il Milan può allungare in vetta, in attesa delle avversarie, mettendo pressione. I rossoneri ospitano il Pisa a San Siro.

In casa rossonera, spazio a De Winter, con Tomori che dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo, riconfermato il trio Fofana-Modric-Ricci. Recupera Nkunku, che partirà dalla panchina. Non convocato invece Loftus-Cheek. Davanti Leao e Gimenez.

In casa Pisa potrebbe tornare titolare Tramoni, che è in leggero vantaggio su Moreo. Confermata la difesa a tre con Canestrelli, Albiol e Caracciolo. Sugli esterni, spazio ad Angori e Touré, che torna dalla squalifica. Accanto ad Aebischer sarà ballottaggio tra Vural e Akinsanmiro.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (3-5-2): Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi, Giménez, Leão. All. Massimiliano Allegri