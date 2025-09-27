Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Napoli
27/09/2025 | 22:00:05
Il posticipo della domenica di Serie A è l’atteso Milan-Napoli che può essere una svolta del campionato.
In casa rossonera, consueto 3-5-2 per Allegri. Leao torna a disposizione, probabile partenza dalla panchina. Davanti quindi si va verso la conferma di Pulisic-Gimenez. Anche tra difesa e centrocampo Allegri conferma tutti gli 11 di Udine. Saelemaekers ed Estupinian sulle fasce, Fofana, Modric, Rabiot in mediana.
Per il Napoli, problemi difensivi per Antonio Conte che non porterà a San Siro Buongiorno, Olivera, Rrahmani e Spinazzola. Ballottaggio Beukema/Marianucci come centrale con il primo favorito al fianco di Juan Jesus. Tornerà in cabina di regia Lobotka. Anche in avanti cambio in vista: Hojlund in pole su Lucca.
Queste le probabili formazioni:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. All. Massimiliano Allegri
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Antonio Conte