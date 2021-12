Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Napoli

E’ tutto pronto per il big match di San Siro tra Milan e Napoli. Entrambe le squadre cercano una vittoria per tenere il passo dell’Inter. In casa rossonera resta il dubbio Theo Hernandez. In conferenza Pioli ha ammesso che per la sua presenza è “più no che sì” e dunque è pronto a sostituirlo Ballo-Touré. A supportare Ibrahimovic dovrebbero esserci Krunic, Brahim Diaz e Messias. Per quanto riguarda le scelte dei partenopei, Spalletti dovrà fare i conti con molte assenze tra cui Insigne. In difesa Mario Rui verrà sostituito sulla destra da Malcuit con Di Lorenzo adattato a sinistra, mentre davanti ballottaggio tra Elmas e Lozano. Ecco le probabili formazioni del match:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Anguissa; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti.

FOTO: Twitter Ibra