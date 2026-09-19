Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Lecce
19/09/2026 | 22:21:05
Milan e Lecce chiudono il primo mini ciclo della Serie A, in attesa della sosta di tre settimane. I rossoneri di Amorim non possono più sbagliare dopo i due pareggi consecutivi in campionato e la sconfitta europea contro il Benfica. I salentini, con 6 punti in 4 partite, affrontano con più tranquillità la trasferta a San Siro. Calcio d’inizio alle 20:45.
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos.
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro.
Foto: Instagram Moreira