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Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Lecce

19/09/2026 | 22:21:05

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Milan e Lecce chiudono il primo mini ciclo della Serie A, in attesa della sosta di tre settimane. I rossoneri di Amorim non possono più sbagliare dopo i due pareggi consecutivi in campionato e la sconfitta europea contro il Benfica. I salentini, con 6 punti in 4 partite, affrontano con più tranquillità la trasferta a San Siro. Calcio d’inizio alle 20:45.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro.

Foto: Instagram Moreira

 