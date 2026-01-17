Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Lecce

17/01/2026 | 22:18:33

Il posticipo della domenica è la sfida tra Milan-Lecce. In casa rossonera, davanti sono in 4 per due maglie. Fullkrug era già a disposizione nel recupero contro il Como e, se dovesse dare le giuste garanzie, potrebbe candidarsi per una maglia. Ma più probabile la coppia Leao-Pulisic.

Continua l’emergenza difensiva per Di Francesco che a San Siro è senza Danilo Veiga e Gaspar, entrambi squalificati. Perez e Kouassi i possibili sostituti sulla destra. Siebert va verso la conferma. In mediana rientra Ramadani dalla squalifica. In avanti mancherà l’ex Camarda ma sulle corsie esterne Di Francesco ha ampia scelta visto anche il ritorno di Tete Morente.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.

LECCE (4‑3‑3): Falcone; Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; N’Dri, Stulic, Banda. All. Di Francesco.

Foto: sito Milan