Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Lecce

22/09/2025 | 22:11:49

Secondo turno di Coppa Italia per il Milan che a San Siro ospita il Lecce. I rossoneri, reduci da tre vittorie di fila in campionato, potrebbero fare turnover.

In casa Milan, tornerà in campo Mike Maignan dal primo minuto dopo l’infortunio rimediato in casa contro il Bologna. Davanti a lui esordio da titolare per De Winter, che potrebbe sostituire Pavlovic al fianco di Tomori e Gabbia. Cambi sugli esterni: Athekame e Bartesaghi vanno verso una maglia dal 1’ al posto di Saelemaekers ed Estupiñan. In mezzo al campo Modric lascerà spazio a Ricci, che in cabina di regia potrebbe agire supportato da Fofana e Loftus-Cheek. In avanti ancora fiducia a Gimenez e Nkunku.

In casa Lecce, anche Di Francesco potrebbe varare il turnover. Davanti Banda, Camarda e N’dri.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Athekame, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupiñan; Nkunku, Gimenez. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato).

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Ndaba; Kaba, Berisha, Kovac; Banda, Camarda, N’dri. Allenatore: Di Francesco.