Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Lazio

Ecco le ultime sulle probabili formazioni di Milan-Lazio, sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A 2020-21.

Pioli perde Kessié per squalifica, Bennacer è ancora ai box e a centrocampo il tecnico rossonero rilancia Krunic in coppia con Tonali. Al centro della difesa ancora Kalulu dal 1′ al fianco di Romagnoli.

Inzaghi deve fare a meno di Acerbi dopo la ricaduta del problema muscolare nel riscaldamento contro il Napoli, dovrebbe giocare Luiz Felipe al suo posto con Patric e Radu. Classico 3-5-2 per i biancocelesti con Immobile-Caicedo tandem d’attacco.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Rebic.

All. Pioli.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo.

All. Inzaghi.

Foto: Twitter ufficiale Milan