Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Lazio

28/11/2025 | 22:18:06

Il posticipo del sabato sera è la bella sfida tra Milan e Lazio a San Siro.

In casa rossonera, Allegri ha provato Nkunku come partner d’attacco di Leao al posto dell’infortunato Pulisic (non convocato). Il francese dovrebbe vincere quindi il ballottaggio con Loftus-Cheek. Out anche Gimenez, ancora alle prese con il problema alla caviglia. Sugli esterni confermati Saelemaekers, che ha recuperato dal problema alla schiena, e Bartesaghi, che ha convinto nel derby. Difesa a 3 e centrocampo sono confermati.

In casa Lazio, Castellanos è tornato a disposizione ma Sarri non dovrebbe rischiarlo dall’inizio: in centro del tridente il favorito resta Dia, con Isaksen e Zaccagni ai suoi lati. In mezzo al campo non c’è Cataldi, out per qualche settimana: pronto Vecino che dovrebbe essere l’unico cambio rispetto all’undici che ha battuto il Lecce.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri