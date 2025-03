Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Lazio

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Milan e Lazio per la ventisettesima giornata di Serie A. Possibili un po’ di variazioni per Conceiçao dopo la sconfitta del Dall’Ara: a guidare l’attacco ci sarà ancora Gimenez con dietro Pulisic, Reijnders e Leao. Nella Lazio, Romagnoli sta meglio, si è allenato con la squadra e verrà convocato. Ballottaggi per Baroni: Rovella/Belahyane e Isaksen/Pedro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceiçao

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All. Baroni

Foto: X Milan