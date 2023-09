Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Lazio

Uno dei big match della 7a giornata di Serie A è la sfida a San Siro tra Milan e Lazio alle 18 domani.

In casa rossonera, rientrano Maignan e Calabria dopo i rispettivi infortuni e ritornano titolari Giroud e Leao, che contro il Cagliari avevano riposato. In mediana, confermato Adli regista, con Loftus-Cheek e Reijnders ai suoi lati.

Per la Lazio, poco turnover per Sarri, nonostante alcuni giocatori siano affaticati. In difesa, Hysaj dovrebbe tornare titolare al posto di Lazzari, gioca Romagnoli, nonostante una macherina protettiva al volto. Dubbi a centrocampo per Sarri: Rovella leggermente favorito su Kamada. In attacco, dovrebbe partire Felipe Anderson al posto di Isaksen, insieme a Immobile e Zaccagni.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri