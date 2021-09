Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Lazio

Il match clou della domenica vede in campo la sfida di San Siro tra Milan e Lazio.

In casa Milan, Pioli prosegue col consueto 4-2-3-1, all’interno del quale il grande dubbio riguarda l’attaccante: giocherà uno fra Rebic e Ibra, la tentazione Zlatan dal primo minuto è forte, ma con l’avvicinarsi del match si sta rafforzando la soluzione Rebic. In mediana Kessie, recuperato dall’infortunio, sarà preferito a Bennacer. Per Krunic problema a un polpaccio in nazionale ed è out. Giroud negativo al covid, ma non sarà convocato. Probabile turnover con Romagnoli e Florenzi titolari a scapito di Kjaer e Saelemaekers.

In casa Lazio, unico dubbio è Lazzari, che sta meglio, ma il favorito come terzino destro è Marusic. Sarà Pedro a completare il tridente con Immobile e Felipe Anderson.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri.