Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Juventus

Il match clou di questa 9a giornata di campionato è la grande classica tra Milan e Juventus a San Siro. Una partita sempre sentita e ricca di contenuti.

In casa rossonera tante le assenze. Squalificati Maignan e Theo Hernandez, infortunati Sportiello, Chukwueze, Bennacer, Loftus-Cheek e Caldara.

Pioli recupera Krunic e Kalulu almeno per la panchina. A centrocampo dubbio Musah-Pobega per una maglia. Per il resto scelte quasi obbligate, con Mirante che sarà titolare in porta, Calabria, Thiaw, Tomori e Florenzi dirottato a sinistra. A centrocampo, Musah, Adli e Renders, in attacco, Leao a sinistra, Giroud nel mezzo e a destra Pulisic.

In casa Juve, alcune assenze anche per Allegri, che perde Danilo in difesa. Nel 3-5-2, reparto arretrato composto quindi da Gatti, Bremer e Rugani. A centrocampo, Weah a destra, a sinistra Kostic, in ballottaggio con Cambiaso. In mezzo McKennie, Locatelli e Rabiot. In attacco, dovrebbero partite Milik e Vlahovic, con Chiesa che però è recuperato, ma partirà dalla panchina. Lo stesso Vlahovic non ha i 90 minuti nelle gambe e potrebbe entrare anche in corso, con Kean che scalpita.

Queste le probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Leao, Giroud, Pulisic. All: Pioli

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri