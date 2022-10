Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Juventus

Domani alle 18 scenderanno in campo a San Siro Milan e Juventus per la nona giornata di Serie A. Stefano Pioli dovrà fare a meno di una lunga serie di infortunati, ma il tecnico rossonero può sorridere per il rientro di Theo Hernandez: il francese si è allenato in gruppo per il secondo giorno consecutivo ed è pienamente recuperato. A meno di sorprese dell’ultima ora, dovrebbe sarà Theo a occupare la corsia mancina. In porta ci sarà Tatarusanu, mentre in difesa possibile Gabbia dal 1′ con Kalulu spostato a destra favorito su Dest. Sulla linea mediana del campo ci saranno Bennacer e Tonali, mentre sulla trequarti ballottaggio fra De Ketelaere e Brahim Diaz (con lo spagnolo in vantaggio). In casa Juve, invece, Massimiliano Allegri potrebbe tornare a un 4-4-2 puro con Sczesny tra i pali, linea di difesa composta da Danilo, Bonucci, Bremer e Alex Sandro. Verso un altro turno di riposo per Paredes, la linea di centrocampo dovrebbe essere composta da Cuadrado, Locatelli, Rabiot e Kostic. Nessun dubbio in avanti: ci saranno Milik e Vlahovic.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Giroud

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik

Foto: Twitter Milan