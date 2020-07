Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Juve

Domani sera a San Siro andrà in scena il big match fra Milan e Juventus. In casa rossonera, pochi dubbi per Stefano Pioli: davanti a Donnarumma, confermata la linea difensiva composta da Conti-Kjaer-Romagnoli-Theo Hernandez; a metacampo, in mediana, i soliti Kessié e Bennacer; dietro a l’unica punta Ibrahimovic, il terzetto composto da Saelemaekers, Calhanoglu – che dovrebbe aver recuperato dalla botta subita contro la Lazio – e uno fra Paquetà e Bonaventura, con il brasiliano leggermente favorito. Partirà dalla panchina, invece, Ante Rebic, pronto a dare il cambio al campione svedese. In casa Juventus, invece, Maurizio Sarri si vede costretto a fronteggiare le pesanti assenze di De Ligt e Dybala, entrambi squalificati. Per il resto, Szczesny fra i pali; davanti a lui, sugli esterni, Danilo e Cuadrado, con Bonucci che sarà affiancato al centro della difesa da Rugani. A centrocampo, dovrebbe giocare il terzetto composto da Bentancur, Matuidi e Rabiot; in avanti, sicuri del posto, Higuain e Cristiano Ronaldo, con uno fra Bernardeschi e Douglas Costa.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Paquetà (Bonaventura), Ibrahimovic. All. Stefano Pioli.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (Douglas Costa), Higuaín, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.