Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Inter

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Milan e Inter per la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. Per Sergio Conceição ballottaggio tra Jimenez e Musah, con lo spagnolo favorito. Leao torna titolare, Abraham in vantaggio su Gimenez. Per Inzaghi dubbio in porta tra Josep Martinez e Sommer. Da valutare le condizioni di De Vrij, eventualmente è pronto Acerbi. In attacco out Lautaro e Taremi: Correa è avanti su Arnautovic per affiancare Thuram.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham. All.: Conceição

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa. All.: Inzaghi

Foto: X Milan