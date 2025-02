Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Inter

Alle 18 domani, va in scena il derby di Milano tra Milan e Inter.

Primo derby a San Siro da allenatore per Conceicao, dopo quello vinto in Supercoppa in Arabia. Il Milan deve valutare le condizioni di Matteo Gabbia, alle prese con una contusione al polpaccio. Derby quindi a rischio per il centrale azzurro. Conceicao non potrà sicuramente utilizzare Fofana, squalificato. In mediana pronto Musah con Bennacer. Walker potrebbe essere subito titolare. Davanti Pulisic, Reijnders, Leao alle spalle di Abraham.

In casa Inter, Calhanoglu e Acerbi sono rientrati in gruppo. Se il difensore azzurro partirà quasi sicuramente dalla panchina, sul centrocampista ex Milan si può anche ipotizzare una scelta come titolare, ma si deciderà all’ultimo. Dumfries e Dimarco agiranno sulle corsie esterne. In attacco zero dubbi: Inzaghi conferma ancora una volta il tandem Lautaro-Thuram.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceicao

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Gasperini