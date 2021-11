Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Inter

L’attesa sta per finire, domani sera si giocherà il tanto atteso derby di Milano tra Milan e Inter. In casa rossonera Ballo-Tourè sostituirà lo squalificato Hernandez. Ballottaggio Krunic-Brahim con il bosniaco leggermente favorito. Davanti Ibra sarà il titolare. Per quanto riguarda i nerazzurri il solito ballottaggio riguarda il terzo di centrocampo dove l’ex Calhanoglu è leggermente favorito. Ecco le probabili formazioni del match:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. S. Inzaghi.

FOTO: Twitter Milan