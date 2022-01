Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Genoa

Il Milan torna in campo e fa il suo esordio stagionale in Coppa Italia affrontando agli ottavi di finale il Genoa del grande ex Shevchenko. In casa rossonera dovrebbe partire dal primo minuto Daniel Maldini e si rivedono anche Rebic e Tomori. Per quanto riguarda il club ligure, dovrebbe fare il suo esordio dal primo minuto Yeboah al fianco di Caicedo. Ecco le probabili formazioni del match:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud. All.Pioli.

GENOA (4-3-1-2): Semper; Hefti, Vanheusden, Ostigard, Vasquez; Portanova, Badelj, Sturaro; Melegoni; Caicedo, Yeboah. All. Shevchenko.

