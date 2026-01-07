Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Genoa

07/01/2026 | 22:09:24

Alle 20.45 domani, si chiude il turno infrasettimanale di Serie A con la sfida tra Milan e Genoa.

In casa rossonera, torna Gabbia titolare al centro della difesa con Pavlovic e Tomori, con Bartesaghi a sinistra, a destra Saelemaekers. Davanti si rivede la coppia Pulisic-Leao. Nkunku non sarà a disposizione, recuperato Loftus-Cheek per la panchina.

In casa Genoa, Ellertsson potrebbe giocare a destra, ballottaggio con Norton-Cuffy. Dietro si giocano una maglia Marcandalli e Otoa, col primo favorito. In attacco più l’ex Colombo di Ekhator per affiancare Vitinha.

Queste le probabili formazioni:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Foto: sito Milan