Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Frosinone
21/11/2026 | 23:09:43
Poche novità nel Milan di Amorim, Pavlovic ancora in panchina con Diawara al suo posto. Il Frosinone di Alvini deve fare a meno di Raimondo, out per infortunio, con Birligea che prenderà il suo posto.
Queste le probabili formazioni:
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Matias Ramos.
All. Amorim
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Tchato; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bîrligea.
All. Alvini
Foto: X Milan