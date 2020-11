Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Fiorentina

Il Milan, dopo il pareggio in Europa League contro il Lille, torna in campionato e ospita la Fiorentina di Cesare Prandelli. Nei rossoneri resta out come ben noto Ibrahimovic, in avanti spazio a Rebic, con Tonali sulla mediana che prende il posto di Bennacer insieme a Kessie. Sulla trequarti oltre a Saelemakers e Calhanoglu, spazio a Brahim Diaz. Nei Viola spazio a Bonaventura alle spalle di Ribery e Vlahovic. Castrovilli nei tre di centrocampo insieme a Amrabat e Pulgar.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemakers, Calhanoglu, Brahim; Rebic.

Fiorentina (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Bonaventura; Ribery, Vlahovic.

Foto: twitter Milan