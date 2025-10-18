Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Fiorentina

18/10/2025 | 23:55:21

Il Milan di Allegri sfida la Fiorentina a San Siro, Allegri in emergenza prepara il 3-5-1-1- con Loftus-Cheek a forte rischio. Se non dovesse farcela giocherà Saelemaekers alle spalle di Leao con Athekame largo a destra. Più defilato Gimenez, che sarebbe l’unico cambio dalla panchina essendo disponibile anche Nkunku. Pioli prepara il 3-4-2-1 con Fazzini e Gudmundsson alle spalle di Kean. Queste le probabili formazioni di Milan-Fiorentina:

MILAN (3‑5‑1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao. All. Allegri

FIORENTINA (3‑4‑2-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson, Kean. All. Pioli

FOTO: Sito Milan