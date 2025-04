Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Fiorentina

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Milan e Fiorentina per la trentunesima giornata di Serie A. Abraham dovrebbe partire ancora titolare (con Gimenez in panchina). Reijnders ha saltato l’allenamento, ma ci dovrebbe essere dal 1′ (in alternativa pronto Musah). Palladino potrebbe confermare lo stesso 11 che ha sconfitto l’Atalanta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham. All. Conceiçao

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodô, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino

Foto: X Milan