Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Fiorentina

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Milan e Fiorentina per la tredicesima giornata di Serie A. Sono 8 i giocatori non disponibili per i rossoneri di Stefano Pioli. Gli infortuni sono tanti e la formazione è quasi obbligata con Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez come terzini. I centrali saranno Tomori e Thiaw. In mezzo al campo dovrebbe riposare Krunic, saranno Loftus-Cheek, Musah e Reijnders a comporre la linea mediana dei rossoneri. Out Giroud (squalificato) e gli infortunatii Leao e Okafor, il tridente sarà composta da Pulisic e Chukwueze sugli esterni e la punta sarà l’ex Luka Jovic. Convocazione per il giovane Camarda, attaccante classe 2008. Italiano recupera Beltran, ma non Kayode. Terracciano come sempre in porta, a destra Parisi parte in vantaggio con Milenkovic e Quarta costretti alla titolarità visto l’assenza di Ranieri. Sulla sinistra gioca Biraghi. Arthur-Duncan la coppia del centrocampo, con Nico Gonzalez e Brekalo sugli esterni. Bonaventura il trequartista alle spalle, per adesso, a Nzola. Attenzione alla carta Beltran.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic, Pulisic. All.Pioli

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Milenkovic, Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Brekalo, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All. Italiano

Foto: Twitter Milan