Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Fiorentina

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Milan e Fiorentina per la quindicesima giornata di Serie A. Rispetto all’ultima uscita a Cremona Pioli torna al consueto 4-2-3-1. In difesa tornano dall’inizio Kalulu e Theo (rientrato dalla squalifica). Conferma per Thiaw, alla seconda consecutiva da titolare. Confermati Tonali e Bennacer. In avanti, alle spalle di Giroud (tornato anche lui dalla squalifica) spazio a Krunic con Brahim spostato sulla destra. Italiano dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto nelle ultime settimane. In difesa Igor favorito per una maglia da titolare al fianco di Milenkovic, con Dodò e Biraghi sulle fasce. Amrabat e Duncan sulla linea mediata. Ikoné, Bonaventura e Kouamé sulla linea dei trequartisti dietro le spalle di Jovic.

Milan(4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Giroud.

Fiorentina:(4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic.

Foto: Twitter Milan