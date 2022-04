Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Fiorentina

Alle 15 a San Siro super sfida tra Milan e Fiorentina, con 3 punti pesanti in palio per lo scudetto e l’Europa.

In casa rossonera, Bennacer ha smaltito la distorsione alla caviglia ed è recuperato. Potrebbe partire dall’inizio al fianco di Tonali. Difesa solita per Pioli, con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. In attacco Giroud favorito su Ibra, alle sue spalle il solito dubbio, con Leao sicuro titolare, con Messias e Kessie trequartista.

In casa Fiorentina, pronto a tornare Cabral al centro dell’attacco con Piatek in panchina. Torreira, Bonaventura ed Odriozola non sono al meglio ma dovrebbero stringere i denti. Solo p’esterno spagnolo non sembra favorito su Venuti. In difesa rientra Igor dal primo minuto.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano.