Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Feyenoord

Domani alle 18.45 scenderanno in campo Milan e Feyenoord. Conceiçao, per cercare di ribaltare il ko in terra olandese, potrebbe rispolverare l’artiglieria pesante, con Pulisic, Joao Felix e Leao a supportare in attacco Gimenez. La cerniera di centrocampo sarà formata da Fofana e Reijnders, mentre i due centrali di difesa dovrebbero essere Tomori e Pavlovic, preferiti a Thiaw e Gabbia. Walker ed Hernandez sulle corsie esterne

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernández; Y.Fofana, Reijnders; Musah, João Félix, Leão; S.Giménez. All. Sérgio Conceição

FEYENOORD (4-2-1-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo; Ivanusec; Hadj Moussa, Ueda, Paixão. All. Pascal Bosschaart

Foto: X Milan