Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Ferencvaros
04/11/2026 | 23:58:52
Amorim lancia dal primo minuto Torriani in porta, vista la squalifica di Maignan. Difsa a quattro con Diawara centrale e Bartesaghi a sinistra. C’è Hutchinson a destra, confermato Ramos al centro dell’attacco, Rabiot a sinistra.
MILAN (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Hutchinson, Jashari, Musah, Cisse; Rabiot; Gonçalo Ramos. All. Amorim
FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; O. Nagy, Gomez, Zohoré, O’Dowda; Madarasz, Á. Nagy; Arzani, Zachariassen, Birmancevic; Yusuf. All. Borbély
foto x milan