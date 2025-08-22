Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Cremonese
22/08/2025 | 22:50:13
Si apre il campionato di Milan e Cremonese, i rossoneri preparano la sfida contro la neopromossa squadra allenata da Davide Nicola a San Siro. Allegri va verso il 4-3-3, con gli ospiti che invece dovrebbero figurare con il 3-5-2. Allegri prepara l’esordio di Modric dal 1′:
MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Loftus Cheek, Modric, Fofana; Saelemakers, Gimenez, Pulisic
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Okereke, Bonazzoli. All. Davide Nicola
FOTO: X Milan