Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Como

Domani alle 18, derby lombardo tra Milan e Como.

In casa rossonera, Conceicao ritrova Maignan tra i pali dopo la squalifica. Leao favorito su Jimenez come esterno sinistro d’attacco, con Pulisic e Gimenez. Al centro della difesa Pavlovic in vantaggio su Thiaw.

Per il Como, Fabregas è pronto a rilanciare Cutrone contro la sua ex squadra. In difesa tornano dalla squalifica Kempf e Vojvoda, ma solo il primo dovrebbe giocare da titolare. Panchina anche per Sergi Roberto, recuperato. Le mezzali di centrocampo saranno Caqueret e Da Cunha, fuori Perrone e il modulo cambia: 4-2-3-1.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Bondo, Reijnders; Pulisic, Gimenez, Leao. All. Conceiçao

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Paz, Diao; Cutrone. All. Fabregas