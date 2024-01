Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Cagliari

Torna la Coppa Italia, in questa settimana 4 gare degli ottav di finale. Apre a San Siro MIlan-Cagliari domani alle 21.

In casa rossonera, ampio turnover in vista degli impegni di campionato. Modulo sempre 4-2-3-1. Maignan in porta, Theo centrale insieme al baby Simic. Sulla sinistra dovrebbe agire il giovane Jimenez.

In mediana Adli e Reijnders. In attacco Jovic terminale offensivo. con l’inedito trio Chukwueze, Romero, Traorè alle sue spalle.

In casa Cagliari, possibile 4-4-2 per Ranieri. Petagna e Luvumbo, che giocherà l’ultima partita prima di partire per la Coppa d’Africa.

Queste le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Simic, Theo, Jimenez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traorè; Jovic. All. Stefano Pioli.

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Di Pardo, Wieteska, Hatzidiakos, Obert; Makoumbou, Jankto, Sulemana, Deiola; Luvumbo, Petagna. Allenatore: Claudio Ranieri.