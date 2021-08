Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Cagliari

Domani alle 20.45 andrà in scena Milan-Cagliari, partita valida per la seconda giornata di Serie A. Pochi dubbi per Stefano Pioli, che potrebbe lanciare Bennacer titolare vista l’indisponibilità di Kessié. L’algerino farà coppia con Tonali in mediana. Solito ballottaggio sull’esterno sinistro d’attacco tra Leao e Rebic, con il portoghese leggermente favorito. In attacco Giroud sostituirà Ibra che non è ancora al meglio. Nel Cagliari giocheranno dal 1′ gli uruguaiani Godin e Nandez. In porta andrà il secondo Radunovic per via dell’infortunio occorso a Cragno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; J. Pedro, Pavoletti.

Foto: Twitter Milan