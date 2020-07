Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Bologna

In vista della gara di domani a San Siro tra Milan e Bologna, i rossoneri che in questo periodo post lockdown hanno premuto sul pedale dell’acceleratore cercheranno di continuare la striscia positiva con Bennacer e Rebic dal primo minuto – Ibrahimovic come punta – mentre torna disponibile Saelemakers dopo la giornata di squalifica. Resta ancora in dubbio la presenza di Paquetà vista l’infiammazione al ginocchio. Nel Bologna invece spazio a Barrow in avanti con Palacio come unico terminale offensivo. Skov Olsen invece si giocherà un posto da titolare con Orsolini, ora decentrato ma che resterà in dubbio fino a domani.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemekers, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Medel, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Foto: profilo twitter Milan