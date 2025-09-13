Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Bologna
13/09/2025 | 22:20:10
Il posticipo domenicale ripropone la scorsa finale di Coppa Italia, la sfida tra Milan e Bologna.
In casa Milan, ancora out Leao, davanti Gimenez, alle due spalle il favorito è Loftus-Cherk. Dietro Pavlovic favorito su De Winter. A centrocampo Rabiot dovrebbe spuntarla su Fofana per un posto da titolare.
In casa Bologna, out Casale, Immobile, Pobega, Sulemana, Holm. Al centro della difesa agirà Lucumì dal 1′. Sulla trequarti Odgaard dovrebbe essere preferito a Bernardeschi, Castro confermato in attacco.
Queste le probabili formazioni:
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinian; Loftus-Cheek, Gimenez. All. Massimiliano Allegri
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Vincenzo Italiano