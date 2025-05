Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Bologna

08/05/2025 | 22:36:55

Alle 20.45, domani, apre la 36a giornata la sfida tra Milan e Bologna, che sarà l’antipasto della finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo.

In casa Milan, Conceicao dovrebbe continuare con la difesa a tre, Tomori, Thiaw e Pavlovic, esterni Jimenez a destra, a sinistra Theo Hernandez. In mezzo Reijnders sarà affiancato da Loftus-Cheek. Davanti, possibile ancora panchina per Leao, con Pulisic e Joao Felix alle spalle di Gimenez.

In casa Bologna, formazione tipo per Italiano, con i rossoblù in corsa anche per il quarto posto. Miranda recupera a sinistra, In mediana Freuler e Ferguson, davanti, Orsolini, Fabbian, Cambiaghi alle spalle di Dallinga.

Queste le probabili formazioni:

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Theo; Pulisic, Joao Felix; Gimenez. Allenatore. Sergio Conceicao.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.