Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Bologna

Domani alle 20.45 a San Siro scenderanno in campo Milan e Bologna per la terza giornata di Serie A. In casa Milan torna titolare Giroud, scavalcato Rebic. Alle sue spalle verso l’esordio dal 1′ De Ketelaere con Messias in vantaggio su Saelemaekers. Solo conferme per quanto riguarda la difesa e la linea mediana. il centrocaIn casa Bologna rischia il posto Soriano: Sinisa Mihajlovic, infatti, ha provato Aebischer in mediana con Dominguez e Schouten, ma c’è anche l’opzione Ferguson. A destra confermato De Silvestri, mentre a sinistra Lykogiannis è in pole su Cambiaso. Torna Soumaoro dal turno di squalifica, ballottaggio tra Bonifazi e Lucumì per completare il terzetto difensivo con Medel. In attacco nessun dubbio su Arnautovic, con uno tra Sansone (in vantaggio) e Barrow a completare il tridente.

Milan(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumì; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Lykogiannis; Aebischer; Sansone, Arnautovic.

Foto: Twitter Milan