Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Benfica
15/09/2026 | 22:30:44
Milan-Benfica, in programma domani sera alle 21:00 a San Siro, apre l’Europa League dei rossoneri, tra le grandi favorite alla vittoria finale.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos. All. Amorim.
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Banjaqui, Tomas Araujo, Lenglet, Dahl; Palinha, Barreiro; Lukebakio, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis. All. Silva.
Foto: X Milan