Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Benevento

L’anticipo del sabato sera della 34a giornata di Serie A 2020-21 vede affrontarsi a San Siro Milan e Benevento.



Pioli ritrova Zlatan Ibrahimovic dall’inizio dopo 3 gare, Kjaer è influenzato, quindi c’è ancora Tomori in difesa con Romagnoli. Calabria in dubbio, Dalot sarebbe pronto a sostituirlo. In mediana Tonali e Bennacer si giocano uno slot, mentre in avanti Saelemaekers è in vantaggio su Castillejo.

Inzaghi dovrebbe presentarsi a Milano con un 4-3-2-1 con Iago Falque e Improta dietro Lapadula e non Gaich. Unico ballottaggio Schiattarella-Viola, con il primo leggermente favorito.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria (Dalot), Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer (Tonali), Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

All. Pioli.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Barba, Caldirola, Glik, Depaoli; Hetemaj, Ionita, Schiattarella; Falque, Improta; Lapadula.

All. Inzaghi.