Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Atletico Madrid

Il Milan è atteso da un’altra gara durissima in Champions, contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

In casa rossonera, pochi dubbi per Pioli, che schiererà la solita formazione titolare. Gli unici ballottaggi riguardano la difesa e l’attacco. Pioli deve ancora valutare se mandare in campo dal 1’ Romagnoli o Kjaer nella retroguardia, e Rebic o Giroud da prima punta in solitaria.

Per il resto spazio ai titolari: Maignan tra i pali; Calabria, Tomori e Theo Hernandez in difesa; Tonali e Kessie coppia in mediana; Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers sul tridente della trequarti. Una squadra giovane e che ha già mostrato cosa è in grado di fare. Dalla Spagna, invece, ci arrivano novità sulla probabile formazione che Simeone schiererà per affrontare il Milan a San Siro.

Per l’Atletico, Simeone sta pensando a due moduli per affrontare il Milan. Un 3-5-2 ma anche un 4-4-2.

In caso di 3-5-2, difesa a tre con Gimenez, Felipe ed Hermoso; nel centrocampo a cinque presenti Trippier, Kondogbia, Koke, Lorrente e Carrasco; in attacco Correa e Suarez.

L’altra ipotesi, il 4-4-2, vedrebbe invece favorito alla titolarità Lodi in sostituzione a Felipe o Hermoso, e una difesa a 4.

Queste le probabili formazioni: