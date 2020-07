Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Atalanta

Con la sconfitta della Juve, l’Atalanta può continuare a sognare anche se tutto resta quasi impossibile. Nella gara in vista di domani contro il Milan, l’Atalanta apre la 36esima giornata di Serie A a San Siro. Gli orobici di Gasperini (espulso e in tribuna) sono pronti a spingere per il secondo posto con Pasalic e Gomez alle spalle di Zapata. Spazio anche all’ex rossonero Caldara mentre torna tra i titolari l’esterno Hateboer. Out lo squalificato Castagne e gli acciaccati Djimsiti e Ilicic. Nel Milan invece Pioli – che ha firmato il rinnovo fino al 2022 – dovrà inventarsi la difesa vista l’assenza di Romagnoli e Andrea Conti, con gli squalificati Ismael Bennacer e Theo Hernandez. Davanti a Donarumma Kjaer verrà affiancato da Gabbi con Laxalt sulla sinistra. Sulla trequarti conferme per Saelemakers, Calhanoglu e Rebic che agiranno alle spalle di Ibrahimovic.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessie, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, Malinovsky, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini (squalificato, in panchina Gritti)

Foto: profilo twitter Milan