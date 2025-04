Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Atalanta

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Milan e Atalanta per la trentatreesima giornata di Serie A. L’Atalanta deve fare a meno di Kolasinac in difesa, di nuovo Pasalic con Retegui e Lookman. De Keteleare convocato a sorpresa per la panchina. Nei rossoneri ancora fiducia a Jovic in attacco, Pulisic e Leao alle sue spalle. Recuperato Maignan dopo il trauma cranico, davanti a lui la nuova difesa a tre con Tomori, Pavlovic e Gabbia.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic. All. Conceicao

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini

