Le ultimissime sulle probabili formazioni di Midtjylland-Lazio

Domani alle 18.45 scenderanno in campo Midtjylland e Lazio per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League. Ci sarà qualche cambio nell’undici titolare di Maurizio Sarri. Confermato Provedel tra i pali. Al centro della difesa ci saranno Gila e Patric, mentre sugli esterni ci saranno Hisaj e Radu. In cabina di regia ci sarà Cataldi con Luis Alberto e Basic che agiranno da mezzali. Problemi per Zaccagni, Felipe Anderson è chiamato agli straordinari, con Cancellieri e Immobile che completeranno il tridente.

Midtjylland (4-3-3): Lossi; Andersson, Dalsgaard, Juninho, Dyhr; Evander, Martinez, Ohlsson; Isaksen, Dreyer, Sisto.

Lazio(4-3-3): Maximiano; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Cancellieri.

Foto: Twitter Lazio