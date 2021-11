Le ultimissime sulle probabili formazioni di Marsiglia-Lazio

Domani sera la Lazio sfida il Marsiglia al Velodrome, gara valida per il quarto turno della fase a gironi di Europa League.

Sarri ha detto in conferenza stampa che su Ciro Immobile non ha ancora deciso, in ogni caso le sue condizioni non sono ottimali ed è pronto Muriqi per il ruolo di punta centrale. Ai suoi lati, Pedro e Felipe Anderson.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Guendouzi, Kamara; Under, Payet, Lirola; Milik.

All. Sampaoli.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (Lucas Leiva), Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro.

All. Sarri.

