Le ultimissime sulle probabili formazioni di Manchester United-Copenaghen

Oltre a Inter-Bayer Leverkusen, in Europa League c’è lo scontro tra Manchester United e Copenaghen in programma RheinEnergie Stadion di Colonia. Una partita da vivere e ricca di spunti con Solskjaer dovrà fare a meno Jones, Shaw e Tuanzebe che sono infortunati. In porta il dubbio tra Romero e De Gea. In mediana spazio a Matic e Pogba, con Martial avanzato con Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford alle sue spalle. Nei danesi out Sigurdsson e Fischer che restano infortunati, modulo speculare per Solbakken. In attacco pronto a giocare Santos, con Biel, Falk e Wind a sostegno.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Matic, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial. All. Solskjaer

Copenaghen (4-2-3-1): Johnsson; Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen; Zeca, Mudrazija; Biel, Wind, Falk; Santos. All. Solbakken

Foto: twitter Manchester United