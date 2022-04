Le ultimissime sulle probabili formazioni di Manchester City-Real Madrid

Partono le semifinali di andata di Champions League. Domani, all’Etihad, il Manchester City ospita il Real Madrid, per una sfida stellare.

In casa Manchester City, formazione tipo per Guardiola, con Sterling, Foden e Mahrez in attacco.

Per il Real, dubbio Casemiro a centrocampo. Il brasiliano si è allenato in gruppo, ma non è al 100%. Al suo posto pronto Camavinga. Per il resto soliti 11, con Vinicius e Valverde laterali offensivi a supporto di Benzema.

Queste le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Zinchenko, Laporte, Dias, Walker; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Sterling, Foden, Mahrez. All.: Guardiola.