Le ultimissime sulle probabili formazioni di Manchester City-Napoli

17/09/2025 | 23:20:56

Esordio per il Napoli in Champions in casa del Manchester City di Guardiola. De Bruyne torna subito a casa dopo l’addio la scorsa estate e l’arrivo a Napoli.

In casa City, Guardiola dovrebbe andare verso un 4-3-3. Donnarumma tra i pali, a destra Khusanov, O Really a sinistra, Ruben Dias e Gvardiol centrali. Bernardo Silva e Reijnders ai lati di Rodri in mediana. In attacco, Foden e Doku ai lati di Haaland.

Per il Napoli, possibile 4-1-4-1 anche se Conte non ha escluso sorprese di moduli. Ballottaggio in porta con Meret che ha recuperato, ma Milinkovic-Savic è pronto per l’esordio in Champions. Valuterà domani Conte. Per il resto formazione tipo. A destra Di Lorenzo, a sinistra Olivera, i centrali Beukema e Buongiorno. In mediana Lobotka, McTominay, Anguissa, De Bruyne e Politano. Davanti Hojlund.

Le probabili formazioni:

Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Foden, Haaland, Doku. Allenatore: Guardiola

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte

Foto: sito Manchester City