Le ultimissime sulle probabili formazioni di Manchester City-Napoli
24/11/2026 | 00:03:36
Il Napoli di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare il Manchester City di Maresca. Per la partita, i partenopei si schiereranno con un 3-5-1-1 e avranno poche alternative in panchina, viste le numerose assenze.
Queste le probabili formazioni:
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guéhi, O’Reilly; Fernández, Anderson; Foden, Cherk, Ndiaye; Haaland.
All. Maresca
NAPOLI (3-5-1-1): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Hojlund.
All. Allegri
Foto: X napoli