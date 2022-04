Le ultimissime sulle probabili formazioni di Manchester City-Liverpool

Gli occhi degli appassionati di pallone d’Inghilterra e del mondo, questo pomeriggio, saranno rivolti verso l’Ethiad Stadium, dove andrà in scena l’attesissima sfida fra Manchester City e Liverpool, snodo cruciale nella corsa per la conquista della Premier League. Nelle ultime settimane i Reds, infatti, hanno chiuso il gap in classifica con gli uomini di Pep Guardiola, ed arrivano allo scontro diretto con un solo punto di ritardo in graduatoria.

Il Manchester City dovrà fare ancora una volta a meno di Ruben Dias e dello squalificato Benjamin Mendy. Se la passa meglio Jurgen Klopp, che arriva a questa sfida con tutti gli effettivi a disposizione.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz

Foto: Twitter Norwich