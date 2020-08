Le ultimissime sulle probabili formazioni di Manchester City-Lione

Dopo la vittoria del Bayern Monaco sul Barcellona, questa sera l’ultimo quarto di finale tra Manchester City e Lione. Gli inglesi arrivano alla sfida di questa sera da favoriti, con Guardiola che ha il dubbio su Aguero. Anche Bernardo Silva e David Silva tra i dubbi del tecnico spagnolo. Ederson tra i pali, difesa con la linea a quattro. Walker a destra, Cancelo a sinistra e la coppia di centrali composta da Fernandinho e Laporte. In attacco tridente offensivo composto da Foden, Gabriel Jesus e Sterling. Il Lione, con Garcia in panchina, recupera Cornet e Denaye e libera per inter l’infermeria. A centrocampo per i francesi spazio a Guimaraes da playmaker nel centrocampo a cinque e Aouar e Caquere. In attacco spazio al duo Dembelé-Depay.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Foden, Jesus, Sterling. All. Guardiola

Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Dembelè. All. Garcia

Foto: profilo twitter City