Le ultimissime sulle probabili formazioni di Ludgorets-Roma

La Roma debutta in Europa League in casa del Ludgorets.

Previsto turnover per Mourinho, ma non troppo. Si va verso un 4-2-3-1, con Dybala e Pellegrini alle spalle di Belotti. Cristante e Matic in mediana, in porta Svilar.

Anche per i bulgari, Stanislav Genčev scenderà in campo con il 4-2-3-1, con Tissera terminale offensivo, Cayli e Despodov alle sue spalle.

Queste le probabili formazioni:

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt, Cicinho, Plastun, Verdon, Nedyalkov; Yordanov, Piotrowski; Tekpetey, Cayli, Despodov; Tissera

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti.

Foto: Instagram personale